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«أبوظبي الدولي للكتاب» رسالة حضارية

«أبوظبي الدولي للكتاب» رسالة حضارية
22 مايو 2023 00:15

اليوم ومع انطلاق فعاليات الدورة الـ32 من «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، تحت  رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أبوظبي للمعارض، تحتفي أبوظبي بالإبداع الإنساني، وبالتنوع الثقافي العالمي، بكل ما هو تجسيد لقيمة الكلمة والمعرفة والفن، وهو احتفاء استثنائي يجمع نخبة من المفكرين والأدباء والفنانين والناشرين من مختلف دول العالم، ما يجعل «أبوظبي الدولي للكتاب» منصة حضارية للتواصل والتفاعل بين ثقافات العالم وفنونه.
ويضيء المعرض هذا العام على مفهوم الاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. كما تحل الجمهورية التركية ضيف شرف ببرامج وفعاليات وندوات تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي وسبل تعزيز الحوار بينهما، كما اختير الفيلسوف العربي من القرن الرابع عشر ابن خلدون مؤسّس علم الاجتماع ليكون شخصية محورية لهذه الدورة من المعرض، وسيكون تراثه وإنجازه الكبير على طاولة المناقشات عبر العديد من الندوات.
كما يحتشد برنامج المعرض بأكثر من 2000 فعالية متميزة وهادفة تقام في المركز الرئيس للمعرض، وهو مركز أبوظبي للمعارض، إضافة إلى عددٍ من المواقع الثقافية في إمارة أبوظبي. هكذا عاماً بعد عام، ودورة بعد أخرى، يؤكد «أبوظبي الدولي للكتاب» على دوره المعرفي الكبير، وعلى رسالته الحضارية، باعتباره ملتقى عالمياً للثقافات والفنون، ومنصة تزهو بالفكر الإنساني، فيصبح مجيئه عيداً.. وفرحاً سنوياً بالمعرفة يتجدد في مدينة الثقافة والفنون والإبداع.

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