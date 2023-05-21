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ريباكينا.. «لقب الانسحاب»!

ريباكينا.. «لقب الانسحاب»!
21 مايو 2023 09:22

روما (رويترز)

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استعدت إيلينا ريباكينا المصنفة السادسة عالمياً لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بالتتويج بلقب إيطاليا المفتوحة، بعد انسحاب منافستها الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بسبب إصابة محتملة بالساق أثناء تأخرها 6-4 و1-صفر.
وتخطت ريباكينا، المولودة في موسكو، بداية متوترة في مواجهة تأجلت بسبب الأمطار، حين خسرت شوط الإرسال الأول قبل أن تتعادل بطلة ويمبلدون 3-3، ثم حسمت المجموعة الأولى بكسر متأخر للإرسال.
وطلبت كالينينا، التي خاضت ثاني نهائي للفردي في مسيرتها، العلاج بالملعب قبل أن تخسر الشوط الأول بالمجموعة الثانية، وتركت المباراة وسط دموعها.
وتوجت ريباكينا وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة بلقبها الثاني في العام عقب نجاحها في إنديان ويلز، وهو اللقب الخامس بمسيرتها بشكل عام.
وتقتحم ريباكينا «23 عاماً»، التي فازت في ثلاث مباريات في روما بانسحاب منافساتها، قائمة أول 5 لاعبات في التصنيف العالمي يوم الاثنين.
كما بلغت نهائي ميامي قبل الانتقال إلى رولان جاروس، باعتبارها مرشحة بقوة لحصد لقب ثاني البطولات الأربع الكبرى لهذا العام.

التنس
روما
إيطاليا
رولان جاروس
ريباكينا
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