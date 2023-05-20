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سر التفوق

سر التفوق
21 مايو 2023 00:15

لا مجاملة على حساب الوطن.. موقف راسخ للقيادة الرشيدة أثمر على الدوام عمليات تطوير وتحديث متواصلة في كل القطاعات الحكومية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي يحرص على وضع أفضل الآليات لتمكين الجمهور بسهولة ويسر من تقييم الخدمات الحكومية، ورصد كفاءتها بدقة تامة. وتمثل الشفافية في إعلان النتائج حافزاً أساسياً لكل الهيئات والمؤسسات على الالتزام بأرقى معايير الجودة في خدماتها، لتحقيق أعلى درجات الرضى، مما يحسب للمشروع الرائد الذي تم إطلاقه في بداية العام عبر «مرصد الخدمات الحكومية» لتحديد مستوى أكثر من 1400 خدمة حكومية. تجربة رائدة ونموذجية تقدمها الإمارات للعالم، تعكس بعضاً من عوامل تفرد الدولة وتفوقها وتصدرها مختلف المؤشرات التنافسية في إنجاز المعاملات بطريقة تجعل حياة الناس أفضل وأسهل، بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، باستخدام أفضل التقنيات الحديثة، في إطار استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025، سعياً إلى أن تصبح الإمارات أفضل حكومة في العالم. ويعكس تصويت الجمهور لصالح جهات إصدار جوازات السفر ورخص القيادة كأفضل الخدمات، التميز الاستثنائي لوزارتي الداخلية والخارجية اللتين تسهم خدماتهما في تقديم أفضل صورة ممكنة للإمارات في الداخل والخارج.

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