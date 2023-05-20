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الرياضي

20 نادياً في كأس رئيس الدولة لألعاب القوى

20 نادياً في كأس رئيس الدولة لألعاب القوى
20 مايو 2023 19:52

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق يوم السبت المقبل، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى بالمستوى «ب»، والتي تقام باستاد القوات المسلحة في أبوظبي، وينظمها اتحاد ألعاب القوى، ومجلس أبوظبي الرياضي.
ويشارك في البطولة أكثر من 20 نادياً، بمختلف الفئات «رجال وسيدات وناشئين وناشئات»، وذلك في ختام منافسات الموسم، وتعد البطولة هي التاسعة للاتحاد خلال الموسم الجاري.
وأكد راشد آل علي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، أن تسجيل اللاعبين المشاركين يتواصل حتى قبل انطلاقة البطولة.
وأشار آل علي إلى الاتحاد يسعى لظهور كأس صاحب السمو رئيس الدولة في أبهى صورة، خاصة أنها البطولة الأهم والأبرز للاتحاد، لما تحمله من اسم غالٍ على الجميع، حيث بدأ الاتحاد في التجهيز لها قبل وقت كافٍ من انطلاق المنافسات.
وأضاف: يُعقد الاجتماع الفني مع الأندية المشاركة في دبي يوم 25 مايو الجاري، قبل يومين من «ضربة البداية» لمنح الفرصة الكاملة لجميع الأندية لإنهاء تجهيزاتها للمشاركة.

كأس رئيس الدولة
ألعاب القوى
اتحاد ألعاب القوى
مجلس أبوظبي الرياضي
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