القطاع الزراعي.. دعم وتمكين

مبادرات عديدة للقيادة الرشيدة تستهدف بشكل رئيس تمكين أبناء الوطن في مختلف القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الزراعة الوطني، من خلال تحفيز أصحاب المزارع للتوسع في نشاطاتهم ورفع إنتاجية مزارعهم، وبالتالي زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتحقيق الهدف بتنمية زراعية مستدامة، سيما وأن القطاع الزراعي يمثل رافداً مهماً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة.

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم المواطنين أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود، يؤكد شمولية نظرة القيادة الرشيدة للتنمية واستدامتها، وضرورة تحقيق النمو بشكل متوازٍ بين مختلف القطاعات الإنتاجية، وتذليل العقبات أمام أي قطاع، بالتزامن مع الحرص على توفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الإمارات تزخر بالعديد من أنواع الزراعة، مثل الزراعات المائية والعضوية والمحمية، ومثل هذه المبادرة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء على أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود، كفيلة بالتشجيع على التوسع في الزراعات بأنواعها الحديثة، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للمزارع والقطاع برمته، وتسريع تبني التقنيات الحديثة، إضافة إلى دورها في تعزيز الإنتاج المحلي المستدام وفق أجندة الدولة للأمن الغذائي.