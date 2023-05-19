كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى أميركا

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق مساء السبت، ثاني محطات سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، في مضمار بيملكو العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية، بعد النجاحات المبهرة التي حققتها الكأس الغالية في افتتاحية جولاتها وسباقاتها العالمية بفرنسا.

ويقام سباق الكأس الغالية، ضمن مهرجان بريكنس ستيكس، في نسخته رقم 148 «التاج الثلاثي الأميركي» التي تعد أعرق سباقات الخيول المهجنة الأصيلة في العالم، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على المكانة التاريخية للحدث وقيمته، بوصفه أكبر وأعرق سلسلة لسباقات الخيول العربية الكلاسيكية في العالم، خصوصاً وهو يقام في أهم وأكبر المضامير العالمية، وأفضل مهرجانات وسباقات الخيل العالمية.

كما تحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي، والحفاظ على هذا الإرث الأصيل واستدامة خطط رعايته واقتنائه في كافة دول العالم، وذلك امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».



وتتضمن أمسية مهرجان بريكنس ستيكس 14 شوطاً، حيث تنطلق السباقات من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وحتى الختام بسباق الكأس الغالية في الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت أميركا، حيث تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربية في العالم، نحو مضمار بيملكو العريق الذي تأسس عام 1870، والذي يحتضن سباق المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة سباقاتها لعام 2023، والتي تشهد مشاركة أفضل الخيول العربية الأميركية في صراع الكبار ولقاء الأقوياء، للمنافسة على لقب الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 1700 متر للفئة الأولى، والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تجمع المحطة الأميركية نخبة مرابط الخيل وأقوى الخيول المصنفة وكبار الملاك والمدربين والفرسان، في واحدة من المواجهات الكبيرة والمتميزة.

وتضم قائمة المشاركين في سباق الكأس الغالية 9 خيول من نخبة المرابط وإسطبلات الخيل العربي الأميركية، حيث يجمع السباق أفضل خيول عربية لعامي 2018 و2022 وينحدران من نسل «بيرنينج ساند - ترامفيس سيلكي»، وهما «كويك ساند» بطل الكأس الغالية بنسختها في عام 2018، و«دايموند جيم» بطل سباقات الخيول العربية في أميركا لعام 2022، ويعودان إلى المالك بيتي جيه، وجوزيف جيلز، وتحت إشراف المدرب جيرنيستو توريس، ويقود كويك الفارس كارول سيدنو، فيما يقود دايموند الفارس انجيل كروز، كما يتواجد في القائمة بطل سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية في عام 2019 «ار بي تكساس هولد اي ام» المنحدر من نسل «تي ام فرد تكساس - ار بي ساند ستورم بنت بيرنينج ساند» للمالك والمدرب نيكول روجيري وأندريه روجر، ويقوده الفارس جي دي آكوستا.

وتضم القائمة «واما بج بيبي» من نسل «كاسيه - بيبي جراند بنت قادر دي بلازييت»، للمالك ريتا ديليون، وإشراف المدرب كين دانيلوك، وقيادة الفارس ريتشارد مونتيري، بجانب «تيك شانس»، للمالك والمدرب نيكول روجيري وأندريه روجيري، وقيادة الفارس أكسل كونسيبسيون، كما تضم قائمة المتنافسين على لقب الكأس الغالية «ويكيسبيديا» للمالك سوزان سي وجيمس إي ماير المتوجين عن طريق الجواد «هياب الزمان» بلقب الكأس الغالية العام الماضي، كما يشرف على ويكسبيديا المدرب كريستيان كاسترو، وتحت قيادة الفارس يومار يا أورتيز، إضافة إلى «لايك مولن روج» المنحدر من نسل «مولن روج ام اي اف - ويل لايكيد»، للمالك والمدرب كين دانيلوك، وتحت قيادة جيرون باربوسا، وتضم القائمة أيضاً «آر بي راثوين» للمالك جوناثان هورويتز وآشلي هورويتز، وإشراف المدرب كريستيان كاسترو، تحت قيادة الفارس كارلوس إي لوبيز، وأخيراً «فور هاندرد بروف» للمالك كارلوس س. مور، وتحت إشراف المدرب خوان أنطونيو أسينسيو، وقيادة الفارس جون جود.



وأعرب فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، عن عميق شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، تثميناً لدعمها اللامحدود لمسيرة الكأس الغالية التي دشنت «النسخة 30» لتطوف 15 دولة حول العالم، ودورها في تغطية جميع الدول الداعمة للخيل العربية، وأثرها الكبير على زيادة الإنتاج والاهتمام بتربية واقتناء الخيل العربي، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على مسيرته التاريخية في السباقات العالمية.

وقال: «نفخر بتواجدنا في سباقات مهرجان بريكنس ستيكس الأميركي العريق، الأمر الذي يجسد دلالة على المكانة المرموقة عالمياً للكأس الغالية، وقيمتها الكبيرة لدى الاتحادات والمؤسسات ومضامير الخيل العالمية، مبيناً أن تنظيم سباق للخيول العربية في محفل عالمي كبير مثل «البريكنس ستيكس» بنسخته الـ 148 يدل على الدعم الكبير الذي تتلقاه سلسلة سباقات الكأس الغالية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، صاحب الأيادي البيضاء والدور الريادي الذي يقود الكأس الغالية باستمرار، إلى تحقيق التفوق ومعانقة مجد الإنجازات والنجاحات في جميع دول العالم، باعتبارها إحدى المنجزات التاريخية في الحفاظ على إرث الإمارات الأصيل وتعريف العالم بمكانته وعراقته».

وأضاف: «إن التقدم الذي يحرزه الحدث الاستثنائي في كل عام، ما هو إلا نتاج حقيقي ومعبر للرعاية السخية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمامه الكبير بتطوير سلسلة السباقات، والوصول بها إلى أعلى المراتب العالمية، بما يخدم رسالة وتوجه الإمارات نحو دعم الشريحة الأكبر من الملاك والمربين للخيل العربي بكافة دول العالم».