القمة العربية الـ32 تنطلق في جدة اليوم، وسط طموح بأن تشكل مرحلة جديدة من العمل المشترك، تطوي الخلافات، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون في مواجهة تحديات يشهدها العالم، وظروف إقليمية ودولية تحتاج إلى التكاتف وتبادل الآراء والحوار ورفع مستوى التنسيق المشترك لمواجهتها، تعزيزاً للتضامن، وتجسيداً للتاريخ المشترك، وتحقيقاً للمصالح المتبادلة، ودعماً لمسيرة العمل العربي.

القمة استبقت عقدها بالتوافق على عودة سوريا إلى محيطها العربي، بعد غياب دام أكثر من 11 عاماً عن المشاركة في اجتماعات الجامعة العربية، بما يؤشر إلى سعي عربي جاد لإيجاد حلول سياسية تحقق الأمن والاستقرار في سوريا واليمن، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار، إلى جانب دعم فرص الوصول إلى وقف إطلاق النار في الأزمة السودانية التي تلقي بظلالها على المنطقة، وتطويق التصعيد الخطير والمتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المسؤولية مشتركة تجاه عديد من التحديات العالمية، أبرزها التغير المناخي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، ومستقبل التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تنامي الصراعات وما تبعه من تنامٍ للإرهاب، لذا تبرز في هذه القمة أهمية التوصل إلى أفضل السبل للتغلب على تلك التحديات، والعبور إلى مستقبل يخدم طموحات الشعوب العربية، ويحقق التلاحم والتضامن، ويمهد لمزيد من الاستقرار، ويدعم جهود التنمية المستدامة في العالم العربي.