نقل مستدام

الإمارات توفر شبكة نقل حديثة، تحتل مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، وهي تعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة على رفد تلك المنظومة المتقدمة بتطوير مشاريع «شركة الاتحاد للقطارات» بهدف تحقيق الريادة في قطاعات النقل، وشحن البضائع، وتعزيز الربط بين مدن الدولة، إضافة إلى الإسهام في تعزيز مكانة الدولة محوراً للنقل على مستوى المنطقة والعالم.

مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية الذي شهد افتتاحه في أبوظبي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، يبرز أهمية السكك الحديدية ودورها المهم في دعم الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار ورفع أرقام النمو، كما تعكس الفعالية بمحاورها، أهداف الخمسين بالوصول إلى منظومة نقل مستدامة وأكثر ملاءمة للبيئة، وتتميز بالجودة والكفاءة، وتضمن انسيابية التنقل الآمن للركاب وشحن البضائع، وتحقق الازدهار والتنمية الشاملة.

الإمارات توفر حلولاً ناجحة وفعالة للنقل البري، في إطار مستهدفاتها البيئية والمناخية وسعيها لتحقيق الحياد المناخي 2050، لذلك أطلقت أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، لربط إمارات الدولة بشبكة قطارات وطنية، إلى جانب امتلاكها شبكة طرق تمتاز بجودة والتزام بتطبيق أعلى المعايير العالمية، كما تعمل دوماً على تقديم وتبني حلول مبتكرة لتطوير قطاع نقل ذكي ومستدام.