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مبادرة خلاقة

مبادرة خلاقة
15 مايو 2023 00:15

بموازاة الازدهار الاقتصادي الهائل والطفرة التنموية الاستثنائية، نجحت الإمارات أيضاً في تحقيق نهضة ثقافية كبرى تتجلى معالمها في قطاعات شتى.. من حركة النشر النشطة وانتعاش الترجمة إلى الجوائز الرفيعة، مروراً بمهرجانات المسرح والسينما والقراءة والفنون والمعارض الضخمة للكتب والفن التشكيلي التي تتوالى على مدار العام في مختلف الإمارات السبع، حتى صارت الدولة عاصمة للإبداع لا تغيب عنها أبداً شمس الثقافة ونور المعرفة والعلم.
وفي القلب من كل هذه الفعاليات، يتألق ساطعاً تحدي القراءة العربي الذي يُعد المشروع الأكبر للقراءة في العالم، بمشاركات قياسية بلغت في دورته السابعة 24.8 مليون طالب من 46 دولة.
نجاح ساحق وراءه الجهود المباركة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمبادراته الخلاقة وطموحه الجارف لإحداث نقلة حضارية كبرى في المنطقة تعيد للعرب زهو المنجزات الكبرى التي صنعوها بجدارة قبل قرون طويلة، وتضعهم مرة أخرى على الطريق نحو مستقبل أفضل يليق بماضيهم التليد.
وبعد سبع سنين من النجاح، أصبح المشروع العملاق علامة ثقافية فارقة في تاريخ المنطقة، مع تزايد المشاركات فيه عاماً بعد عام، بما يثبت حيوية الأجيال الجديدة من الشباب العربي الذي تلقف المبادرة بحماس بالغ وشغف كبير، كأنه تصويت بالثقة والمحبة والتقدير للإمارات وتجربتها الرائدة.

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هيئة الثقافة والفنون
تحدي القراءة العربي
محمد بن راشد
دبي
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