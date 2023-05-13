بدء فرز أصوات الانتخابات البرلمانية في موريتانيا

أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في موريتانيا، مساء السبت، وبدأت عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عمليات الاقتراع في عموم البلاد.

وسمحت اللجنة المستقلة للانتخابات للناخبين الموجودين داخل مكاتب الاقتراع وفي الطوابير بالإدلاء بأصواتهم بعد إغلاق مكاتب التصويت.

وتتم عمليات فرز الأصوات في مكاتب التصويت بحضور ممثلين عن الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

وأعلنت اللجنة أن نسبة الإقبال وصلت عند الساعة الرابعة مساء إلى 31%.

ودعي 1,7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم، موزعين على 4728 مكتب تصويت في عموم البلاد.

يشارك في هذه الاستحقاقات 25 حزبا سياسيا هي إجمالي الأحزاب المعترف بها قدمت 1378 لائحة تتنافس على 238 بلدية، و145 لائحة للمجالس الجهوية الـ(13)، فيما تتنافس 559 لائحة على المقاعد النيابية (176 مقعدا).