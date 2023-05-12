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حياة كريمة وخدمات مستدامة

حياة كريمة وخدمات مستدامة
13 مايو 2023 00:01

تحقيق أولويات القيادة الرشيدة بتلبية متطلبات المواطنين، وتأمين استقرارهم، وتمكينهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، أهم محاور الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الذي ترأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس، بما يعكس نهج الإمارة الراسخ في وضع المواطن أساساً لكل خططها التنموية، ويرفع من وتيرة إسهامات المواطنين في مسيرتها الاقتصادية نحو المستقبل.
توجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، ستنعكس على تعزيز خدمات إسكان المواطنين التي تأتي ضمن رؤية وأولوية حكومة أبوظبي، من خلال اعتماد سياسة المنافع السكنية المُحدّثة، وتطوير منظومة إسكان شاملة واستباقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ مُسرّعات من شأنها توفير وحدات سكنية ملائمة لخدمة المواطنين في أسرع وقت ممكن، إلى جانب البدء بخطة بناء وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة.
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سيعمل، خلال الفترة المقبلة، على المبادرات والبرامج الهادفة إلى خلق فرص حقيقية ومستدامة للمواطنين، وتعزيز صقل مهارات الكفاءات المواطنة في القطاعين العام والخاص، تنفيذاً لتوجيهات سموه التي تؤكد أهمية تمكين المواطنين والشباب، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في المجالات كافة، وقادرة على تحقيق الريادة، والانخراط بفاعلية في مسيرة تنمية الإمارة والوطن.

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