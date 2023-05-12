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الرياضي

«النواخذة» يهبط إلى «الأولى»

«النواخذة» يهبط إلى «الأولى»
12 مايو 2023 20:36

 
فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

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هبط دبا إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد تعادله أمام الظفرة 1-1، في لقاء الجولة الأخيرة، باستاد دبا الفجيرة، ولم يستثمر «النواخذة» عاملي الأرض والجمهور، وفشل في انتزاع الفوز، رغم خسارة البطائح منافسه في «صراع البقاء» أمام العين.
ورفع «النواخذة» رصيده إلى «النقطة 20» في المركز 13، فيما رفع «الفارس» رصيده إلى «النقطة 12» في المركز الأخير.
وتقدم الظفرة بهدف سجله المدافع عبدالله الرفاعي برأسية جميلة في الدقيقة 25، وأدرك دبا التعادل عن طريق جاندير برينو في الدقيقة 51، إثر تسديدة قوية سكنت شباك عبدالله سلطان حارس الظفرة. 
ورغم كل محاولات «النواخذة» لتسجيل هدف ثان، فإنها باءت بالفشل ليهبط الفريق رسمياً مع الظفرة.

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة
الظفرة
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