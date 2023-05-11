فرنسا الصديقة

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا، ومباحثات سموه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عكست مستوى النمو في علاقات الصداقة بين البلدين اللذين تجمعهما شراكة استراتيجية استثنائية، ورؤى مشتركة، تستهدف مواجهة التحديات العالمية، وتعميم التنمية المستدامة، والتصدي للتطرف والتعصب والإرهاب، وتعزيز فرص تعزيز الأمن والاستقرار والسلام إقليمياً ودولياً.

مباحثات مهمة تدعم تطلعات البلدين إلى مستقبل أفضل، وتعزز مستوى الشراكة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، إلى جانب مواجهة التغير المناخي، خاصة أن الإمارات وفرنسا تعتبران نموذجاً في العمل المشترك لدفع الجهود الدولية بمجال العمل المناخي، وتهيئة الظروف أمام «كوب 28» ليكون محطة انطلاق كبرى توسّع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة، وتسرِّع الحد من الانبعاثات عالمياً.

التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا، ينمو 17% إلى 29.5 مليار درهم في 2022، كما يتنامى دورهما الاقتصادي العالمي، ذلك أن الدولتين تتمتعان بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع مختلف الدول، إضافة إلى ما يجمعهما من تعاون سياسي وثقافي وتعليمي، كما أنهما تشتركان في رسالة إنسانية، تنشد الاستقرار العالمي، وتنشر مفاهيم التسامح والتعايش، وتدعو إلى حل القضايا والنزاعات عبر الحوار، وتعملان من أجل تحقيق تطلعات الشعوب للتنمية والازدهار.