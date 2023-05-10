الخميس 11 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

التكنولوجيا في خدمة المناخ

التكنولوجيا في خدمة المناخ
11 مايو 2023 00:01

الإمارات تستبق استضافتها قمة المناخ «كوب 28» بعقد لقاءات دولية، وتنظيم فعاليات، وإطلاق مبادرات تستهدف تقديم حلول عملية وفاعلة لتداعيات تغير المناخ، وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات على المستوى العالمي، وتشجيع الابتكار والاستدامة، إضافة إلى سعيها لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يحقق هدف دعم العمل المناخي بالتوازي مع تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ الذي شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعالياته في أبوظبي،  تظاهرة دولية تقدم حلولاً نوعية لدعم جهود إزالة الكربون، تجسيداً لرؤية الإمارات في أهمية توظيف التكنولوجيا لتعزيز الزخم وتسريع جهود الحياد المناخي، والاستفادة من أحدث ابتكاراتها لتحويل هذا التحدي الإنساني إلى فرص تنموية مستدامة.
وللإمارات في مجال توظيف التكنولوجيا لخدمة قضايا البيئة والمناخ، دور بارز على مدى عقود، في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والمياه والنظم الغذائية وغيرها، ضمن خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لذلك فهي توسع تحركاتها في إطار عالمي لتعميم أوجه هذه التكنولوجيا بهدف التخلص تدريجياً من الانبعاثات، ترجمة لنهجها في تعزيز العمل الجماعي، ومساعدة المجتمعات الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني
«الفتي الذهبي» مكسب «الفرسان» في «سلة آسيا»
المناخ
ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ
الإمارات
قمة المناخ
كوب 28
COP28
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جولة آسيوية للنصر السعودي
الرياضي
جولة آسيوية للنصر السعودي
اليوم 13:17
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
الرياضي
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
اليوم 13:14
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني
اليوم 13:13
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
الرياضي
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©