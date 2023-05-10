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عطل يوقف دقات ساعة "بيج بن" في لندن

تمثال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق وينستون تشرشل قرب ساعة "بيج بن"
10 مايو 2023 19:52

حلت الساعة الواحدة، مساء اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن،من دون انطلاق دقات جرس ساعة "بيج بن" الشهيرة.
فقد توقفت لفترة وجيزة عقارب الساعة التي تمثل أحد المعالم الرئيسية في مبنى البرلمان البريطاني.
وتوقفت عقارب الساعات الأربع الموجودة على الجوانب الأربعة لبرج إليزابيث الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا الساعة 1255 مساء (1155 بتوقيت جرينتش)، مما تسبب في عدم انطلاق دقات الساعة الواحدة مساء.
بعد ذلك بنصف ساعة، تم تقديم عقارب الساعة لضبطها، لكنها ظلت متأخرة بنحو خمس دقائق، بحسب شهود عيان. وبحلول الساعة 1:47 مساء، تم تحريك العقارب للأمام مرة أخرى لضبط الوقت.
وقال متحدث باسم مجلس العموم "علمنا أن عقارب الساعة في برج إليزابيث سجلت تأخيرا مؤقتا بعد ظهر الأربعاء".
وأضاف "عمل فنيو الساعة سريعا على حل المشكلة والساعة تعمل الآن كالمعتاد".
وكان قد تم وقف جرس "بيج بن"، الذي يبلغ وزنه 13 طنا، لمدة خمس سنوات خلال أعمال ترميم كبيرة للبرج، واستؤنفت الدقات المنتظمة في نوفمبر 2022.

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