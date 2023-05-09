مشاريع إسكانية.. مجتمعات مستدامة

أبوظبي ستعمل على تطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة في جميع أنحاء الإمارة، بميزانية تصل إلى 85.4 مليار درهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، واعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بوضع المواطن في صدارة الأولويات، وحرصها الدائم على توفير مساكن مناسبة لجميع مواطني الإمارة.

موازنة مالية ضخمة، توفر على مدى خمس سنوات، ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية، لتستكمل أبوظبي سلسلة من البرامج والمبادرات التي نفذتها، بتوجيهات القيادة الرشيدة، لتوفير المساكن للأسر المواطنة، وفق أعلى المعايير المستدامة، خاصة وأن مثل هذه المشاريع الكبرى لا توفر السكن للمواطنين فقط، وإنما تعتبر أحياء متكاملة، ومنظومة اجتماعية، تضمن الاستقرار، وجودة حياة للأسر كافة.

أبوظبي تواكب خطط التوسع والنهضة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وتحرص على تطوير المجتمع والارتقاء به، وتعمل على تلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، من خلال تنفيذ مشاريع إسكانية تشكل مجتمعات متكاملة ومترابطة، وفق أفضل مواصفات البناء ومعايير السلامة، وتراعي خصائص المجتمع والثقافة المحلية، لضمان تحقيق الاستقرار والرفاه الأسري للأسر المواطنة.