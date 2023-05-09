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مقتل صحفي بقصف في شرق أوكرانيا

أرمان سولدين، الصحفي في وكالة فرانس برس
9 مايو 2023 22:22

لقي أرمان سولدين منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا بوكالة «فرانس برس» الدولية للأنباء مصرعه، اليوم الثلاثاء، في قصف قرب «تشاسيف يار» في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد صحافيون شهدوا الحادث.
وقع القصف قرابة الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (13,30 ت غ) قرب بلدة «تشاسيف يار» غير البعيدة من باخموت.
تعرض أفراد فريق «فرانس برس» لنيران صواريخ «غراد».
قُتل سولدين، البالغ 32 عاماً، عندما سقط صاروخ قرب المكان الذي كان يحتمي فيه.
ولم يصب سائر أعضاء فريق الوكالة بأذى.
وقال فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس «الوكالة بأكملها حزينة لفقدان أرمان».
وأضاف فريس «مقتله تذكير رهيب بالمخاطر والأخطار التي يواجهها الصحافيون كل يوم أثناء تغطية النزاع في أوكرانيا».
وُلِد سولدين في مدينة سراييفو في جمهورية البوسنة والهرسك ويحمل الجنسية الفرنسية.
بدأ العمل متدرباً في مكتب الوكالة في العاصمة الإيطالية روما عام 2015 قبل أن يعين في العاصمة البريطانية لندن.
وكان ضمن أول فريق أرسلته وكالة «فرانس برس» إلى أوكرانيا بعد الأزمة الحالية في 24 فبراير 2022، ووصل إلى أوكرانيا في اليوم التالي لبدء الأزمة.

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