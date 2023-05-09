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طلال يتحدى بطل هولندا في «عالمية الجودو»

طلال يتحدى بطل هولندا في «عالمية الجودو»
9 مايو 2023 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)


تدخل بطولة العالم للجودو، المقامة في ضيافة الدوحة القطرية يومها الرابع من المنافسات، التي تستمر تصفياتها حتى يوم الأحد المقبل، وخُصص اليوم الأخير لبطولة «الفرق المختلطة»، وبلغت جوائزها مليون يورو، وتشهد مشاركة 657 لاعباً ولاعبة من 99 دولة، من بينها 10 منتخبات عربية. 

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وتشهد جولة الأربعاء إقامة تصفيات وزن تحت 63 كجم للسيدات، ووزن المتوسط تحت 81 كجم، ويمثلنا طلال شفيلي الذي يواجه دي ويت فرانك بطل هولندا.
وفي جولة أمس الأول، خسر شفيلي غرام مباراته في «التمهيدي» أمام سعيد بور شهبوز بطل طاجكستان، ضمن منافسات وزن تحت 66 كجم، وجاءت بفارق نقطة، رغم البداية الجيدة للاعبنا العائد من الإصابة، والذي كاد أن يقضى على منافسه في أقل من دقيقة، إلا أنه أخفق في آخر دقيقة من المباراة ليخسر نتيجتها.
وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا على مشاركته، من أجل المزيد من الإعداد التدريجي والاحتكاك القوي، وكسب من المزيد من النقاط، لتضاف إلى رصيده في مشوار السعي للتأهل إلى «أولمبياد باريس 2024». 

ومع ختام الجولة الثانية من البطولة، حافظ منتخب اليابان المرشح الأول على صدارته، برصيد 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وفي المركز الثاني إسبانيا بذهبية وبرونزية وأوزبكستان بفضيتين.
وكانت صالة أبها بالدوحة، قد شهدت حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، بحضور الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، وخالد بن حمد العطية، رئيس الاتحاد القطري ونائب رئيس اللجنة المحلية المنظمة مدير عام البطولة، وحضور رؤساء وأعضاء اتحادات الجودو الدولية والآسيوية والأفريقية والعربية والخليجية، وجاء الحفل بسيطاً ومعبراً.

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