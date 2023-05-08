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أبوظبي.. وجهة الاستثمار

أبوظبي.. وجهة الاستثمار
9 مايو 2023 00:15

المزايا والحوافز التي يقدمها اقتصاد أبوظبي، إلى جانب السياسات المرنة والتشريعات المتقدمة، والبنية التحتية المتطورة، جعلت من الإمارة شريكاً فاعلاً في تحفيز قطاع الاستثمار العالمي، ووجهة رئيسة للشركات الطامحة لتوسيع أعمالها في المنطقة، خاصة في ظل قدرة اقتصادها وقوته وتنافسيته على تحقيق الاستقرار، رغم التحديات الاقتصادية في الإقليم والعالم.
قادة أعمال ووزراء ومسؤولون ومستثمرون وصناع سياسات من مختلف أنحاء العالم، يشاركون أبوظبي التي تعتبر الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، رؤيتها المستقبلية وسعيها لتشجيع الاستثمار كأحد أهم الأدوات المحفزة للنمو، عبر فعاليات ملتقى الاستثمار المنعقد في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، واستكشاف توجهات سوق الاستثمار في العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، عززت من ثقة المجتمع الدولي باقتصاد الإمارة، وأسهمت بالتالي في أن تكون أبوظبي وجهةً مثالية ومفضلة للأعمال والاستثمار المستدام، وحاضنة للشركات الناشئة، كما جعلت منها بوابة رئيسية للتجارة في المنطقة وعنواناً لتسارع النمو، والتنوع، والانفتاح الاقتصادي.

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