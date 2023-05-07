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«الجمعية التعاونية» شريك استراتيجي لسباق دلما التاريخي السادس

«الجمعية التعاونية» شريك استراتيجي لسباق دلما التاريخي السادس
7 مايو 2023 13:25

أبوظبي (الاتحاد) 
وقع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اتفاقية شراكة استراتيجية لسباق مهرجان دلما التاريخي السادس مع جمعية دلما التعاونية، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في جزيرة دلما على هامش فعاليات المهرجان الذي انطلق منذ الثامن والعشرين من أبريل الماضي. 

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من سالم الرميثي مدير عام النادي، وإبراهيم الفندي المزروعي عضو مجلس إدارة جمعية دلما التعاونية.
وجاءت هذه الشراكة لتعزز من حضور المؤسسات الوطنية، ضمن رعاية وشراكة سباق مهرجان دلما التاريخي، الذي يحظى بأهمية كبيرة كونه من أقوى وأطول سباقات المحامل الشراعية، والذي ينطلق من جزيرة دلما وصولاً إلى شاطئ المغيرة في المرفأ.
ويستمر سباق دلما التاريخي في جذب الرعاة والداعمين لأحد أكبر وأطول السباقات الخاصة بالمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، حيث يعتبر أضخم سباقات هذه الفئة على مستوى المنطقة والعالم.
من جهته وجه سالم الرميثي الشكر إلى جمعية دلما التعاونية، مؤكداً أن تواجدها يأتي كي يرسخ الدور الوطني المهم للمؤسسات في أهمية دعم وتعزيز البطولات البحرية، وقال: نفخر بأن تكون جمعية دلما حاضرة معنا وللموسم السادس في سباقات دلما، وشراكتنا مع جمعية دلما انطلقت منذ الموسم الأول وبنجاح كبير وتتجدد مع كل موسم.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي لإقامة السباق خلال الأيام القليلة القادمة، حيث بلغ عدد المحامل التي سجلت في السباق 125 محملاً.

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من ناحية أخرى، يختتم اليوم نادي تراث الإمارات مشاركته في مهرجان سباق دلما التاريخي السادس. 
وجاءت مشاركة النادي في إطار رسالته بإحياء التراث والحفاظ عليه ونقله للأجيال الجديدة، وحرصه على الحضور المؤثر والفعال في الفعاليات التراثية وإبراز العادات والقيم الإماراتية الأصيلة في الفعاليات والمناسبات الوطنية.
ونظم النادي خلال مشاركة في المهرجان «سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً» الذي جرت منافساته في 4 أشواط، كما استقطب جناح النادي اهتمام زوار المهرجان، وذلك للاطلاع على التراث الإماراتي والتفاعل مع العروض الحية للصناعات اليدوية في الجناح، كصناعة نماذج السفن، وصناعة دلال القهوة، بالإضافة للورش البحرية التي تعرف جمهور المهرجان على الكثير من الحرف التراثية وأسرار صناعتها، لاسيما تراث الغوص على اللؤلؤ، حيث قدم المدربون التراثيون ورشاً بحرية تشرح تفاصيل هذه المهنة التراثية التي ارتبطت بالأجداد وشكلت مصدراً للرزق لسنوات طويلة.
كما عرض جناح النادي مجموعة من إصداراته المهمة، بالتركيز على الكتب التي تعنى بالتراث البحري، ومن أهمها «الأطلس البحري لإمارة أبوظبي» بنسختيه العربية والإنجليزية، وكتاب «البحر في دولة الإمارات»، وكتاب «الأهازيج البحرية في الدولة»، إضافة إلى قسم خاص بمجلة «تراث» التي يصدرها النادي.

سالم الرميثي
سباق دلما للمحامل الشراعية
نادي تراث الإمارات
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