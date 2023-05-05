قواتنا.. تاريخ وافتخار

حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لتوحيدها، والذي وافق يوم السادس من مايو عام 1976، يضيء فخراً واعتزازاً في ذاكرة الوطن، إنه ضوء ساطع يجيء من كل معاني العزة والكرامة، حيث نحتفل بالعام السابع والأربعين على توحيد القوات المسلحة، ونحن نحمل تقديراً واعتزازاً كبيرين بالحدث التاريخي، وبمعناه، ودلالته العظمى التي تشير في جوهرها إلى تاريخ ومسيرة الدرع الحامي، والحصن الحصين، مصنع الرجولة والرجال، المثال والرمز للتضحية والبذل، وملاحم البطولة والشموخ.

47 عاماً تضيء في قلب وذاكرة كل إماراتي، حين يستعيد كل فرد بفخر ووفاء وامتنان للآباء المؤسسين ذكرى قرارهم بأن يكون للوطن الغالي والعزيز درع واحد، وأن ترفرف راية الوطن عالياً آمنة من كل سوء وضر.. ضوء يجسد وفاءً وامتناناً كبيرين للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عمل مع إخوانه القادة المؤسسين على ترسيخ أركان الدولة، وتوحيد قواتها المسلحة لتكون درعها وحصنها الحصين.

47 عاماً كتبت فيها قواتنا المسلحة تاريخاً ناصعاً من العطاء والبذل والتفاني، حمايةً للوطن العزيز، وحفظاً لأمنه واستقراره، وقدمت عبر سنواتها العامرة أنموذجاً ومثالاً يرسخ لقيم الوطنية والتضحية من أجل عزة الوطن واستقراره وازدهاره. إنها سنوات تجسد عبر أيامها المعنى الكبير والعميق لوطن قوي، يبنى حاضره ومستقبله بكل طمأنينة وثقة، معتزاً في الوقت نفسه بماضيه الأصيل.

47 عاماً تضيء على أدوار القوات المسلحة في حماية الوطن واستقراره وصون مكتسباته، كما تضيء على مواقفها الإنسانية التي تعكس إيماناً راسخاً بقيم السلام والاستقرار. إنها ذكرى تفتح أبواب الفخر والاعتزاز، وفي الصدور محبة لا حدود لها للقوات المسلحة ورجالها الأبطال الذين يملؤون العين والقلب والذاكرة بكل الحب والافتخار.