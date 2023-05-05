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سباليتي: مارادونا رافق نابولي في التتويج!

سباليتي: مارادونا رافق نابولي في التتويج!
5 مايو 2023 14:24


أوديني (أ ف ب)

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«قتيل» في احتفالات نابولي!


قال مدرّب نابولي الإيطالي لوتشانو سباليتي، بعد قيادته الفريق الجنوبي، إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 33 سنة، إن الأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييجو مارادونا رافق فريقه السابق في رحلة ضمان اللقب.
ويُعدّ مارادونا الذي توفي عام 2020 عن 60 عاماً، أفضل لاعب في تاريخ اللعبة من قبل كثيرين، وعاش أفضل أيام مسيرته في نابولي، حيث قاده إلى لقبي الدوري في 1987 و1990 وكأس الاتحاد الأوروبي في 1989.
تنتشر صورة الولد الذهبي المتوج مع بلاده بلقب مونديال 1986، في كل أرجاء المدينة المجنونة بكرة القدم وعلى جدران أبينتها، ومنذ ترك مارادونا الفريق في ،1991 بعد مسيرة خارقة في المستطيل الأخضر وبعيدة عن الانضباط خارجه، تراجع نابولي كثيراً قبل ضمان لقبه الثالث.
قال سباليتي لمنصة «دازون» للبث التدفقي: «رأى (الجمهور) مدربين ولاعبين رائعين، لقد شاهدوا مارادونا يلعب، وربما ببعض الحماية من قبله قادنا إلى تحقيق هذه النتيجة».
ضمن «بارتينتوبي» إحراز لقبه الثالث، بعد التعادل على ارض أودينيزي 1-1، ليبتعد بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه لاتسيو قبل خمس مراحل على انتهاء «سيري أ» لهذا الموسم. وهذا أول لقب لسباليتي المدرب، بعد محاولات حثيثة أوقفته كثيراً عند الدرجة الثانية من المنصة.

نابولي
الدوري الإيطالي
لوتشيانو سباليتي
مارادونا
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