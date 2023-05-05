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برايتون يصعق «الشياطين»!

برايتون يصعق «الشياطين»!
5 مايو 2023 09:01

لندن (أ ف ب)

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حقق برايتون فوزاً قاتلاً على ضيفه مانشستر يونايتد 1-صفر، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وواصل حلمه بإحدى المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية الموسم المقبل.
وخطف برايتون الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، من ركلة جزاء، حصل عليها في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، إثر لمسة يد على المدافع لوك شو داخل المنطقة، تم التأكد منها باللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، وانبرى لها لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بنجاح.
وثأر برايتون من مانشستر يونايتد الذي أطاحه قبل 11 يوماً من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي بركلات الترجيح، وحرم «الشياطين الحمر» من استعادة المركز الرابع من نيوكاسل.
وتجمد رصيد «اليونايتد» عند 63 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع مع مباراة مؤجلة، بفارق نقطتين خلف نيوكاسل الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة، فيما ارتقى برايتون إلى المركز السادس الذي يخول لصاحبه خوض مسابقة «كونفرنس ليج»، بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة.
ويتخلف برايتون الذي يملك مباراتين مؤجلتين، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول صاحب المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وبفارق ثماني نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي
برايتون
مانشستر يونايتد
ليفربول
نيوكاسل
يوروبا ليج
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