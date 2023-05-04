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اقتصاد مُحفِّز

اقتصاد مُحفِّز
5 مايو 2023 00:01

مؤشرات تصاعدية، تؤكد قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته التنافسية الاستثنائية، وتدعم مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً، وتهيئ أفضل بيئة لقطاع الأعمال للتميز والابتكار من خلال سياسات ومبادرات تحفيزية، منها جائزة الشيخ خليفة للامتياز التي توجت في دورتها العشرين، 18 شركة ومؤسسة، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية لمنظومة قطاع الأعمال.
قفزات كبيرة للإمارات في سياق تحقيق هدفها المستقبلي بأن يكون اقتصادها الأنشط والأفضل في العالم، في ظل توقعات محلية ودولية متوالية بارتفاع مطرد في أرقام النمو خلال العامين الحالي والمقبل، حيث تعمل مختلف قطاعات الدولة التجارية والصناعية والسياحية، وقطاع الأعمال والطاقة وغيرها، بتناغم تام، ضمن استراتيجية شاملة ترمي إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام.
ورغم ما يشهده العالم من تحديات في المجال الاقتصادي، فإن دولة الإمارات تشهد ارتفاعات في أرقام النمو، وتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة في التجارة الخارجية، إلى جانب توسعها في تعزيز المنشآت الصناعية والسياحية واحتضان الشركات الناشئة، فيما تتصاعد مؤشرات الأداء المالي للبنوك، وتتعاظم مكاسب أسواق الأسهم، ويتزايد النشاط في سوق العقارات، كما تنشط حركة السفر والطيران، مع استقبال ملايين السياح، وإبرام شراكات مع الاقتصادات الكبرى.

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