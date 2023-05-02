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مساكن المواطنين.. استقرار ورفاه

مساكن المواطنين.. استقرار ورفاه
3 مايو 2023 00:01

القيادة الرشيدة حرصت دوماً على تلبية الاحتياجات السكنية للأسرة الإماراتية وفق أفضل مواصفات البناء ومعايير السلامة ومراعاة خصائص المجتمع والثقافة المحلية، ذلك أن المواطن بوصلة لكل برامج وخطط ورؤى التنمية، كما أن توفير مقومات الحياة الكريمة وتأمين الاستقرار والتلاحم الأسري للأسر المواطنة على رأس الأولويات، وإسعاد المواطن والنهوض بالإنسان الإماراتي، المنطلق والأساس للعديد من المبادرات والقرارات.
وانطلاقاً من هذه الرؤية، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دشّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، توسعة مشروع الفلاح السكني، ليضيف 899 فيلا سكنية جديدة بتكلفة تجاوزت 1.92 مليار درهم، إلى المرحلتين الأولى والثانية لمشروع الفلاح السكني اللتين تم خلالهما تسليم نحو 4,857 فيلا سكنية جديدة للمواطنين.
«الفلاح السكني» أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، يوفر مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً، يضمن الاستقرار الاجتماعي، والرفاه للأسر المواطنة، ويجسد النهضة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي في مختلف القطاعات، ويواكب خطة الإمارة لتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية، وتطوير المجتمع والارتقاء به، وتعزيز مكانتها بين أفضل المدن في العالم.

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