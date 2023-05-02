بدء محادثات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في فنلندا

بدأت محادثات رسمية في هلسنكي، اليوم الثلاثاء، بشأن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في فنلندا عقب الانتخابات التي جرت في الثاني من أبريل الماضي.

تباينت مواقف الأحزاب الفنلندية تجاه قضيتي الهجرة والمناخ، ما يصعب تشكيل الائتلاف.

ونقلت إذاعة "أوليسراديو" الفنلندية عن بيتيري أوربو، المنتمي لحزب "الائتلاف الوطني" المحافظ القول، إن حزبه وأحزاب "الفنلنديون" الشعبوي اليميني المناهض للهجرة، و"الشعب السويدي" الفنلندي وحزب "الديمقراطيون المسيحيون"، التقت بهدف إيجاد أرضية مشتركة بشأن الاقتصاد وسياسة المناخ والهجرة.

بعد فوز "حزب الائتلاف الوطني" في الانتخابات أمام "حزب الفنلنديون" و"الحزب الديمقراطي الاشتراكي"، يهدف أوربو إلى تشكيل تحالف يمين الوسط لتولي القيادة من تحالف يسار الوسط، بقيادة زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتهية ولايتها سانا مارين.

من المتوقع أن تتسم المفاوضات بالصعوبة، حيث يتخذ "حزب الفنلنديون" بقيادة ريكا بورا، نهجا بشأن الهجرة والمناخ، مختلفا تماما عن نهج حزب "الشعب السويدي" الفنلندي وحزب "الائتلاف الوطني".

ويهدف أوربو إلى تشكيل حكومة بحلول يونيو المقبل.