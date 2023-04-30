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الخير المستدام

الخير المستدام
1 مايو 2023 00:15

بدأب ومثابرة، تمضي الإمارات على درب الخير، من أجل حياة أفضل لملايين البشر عبر العالم. فتطرح الدولة المبادرات وتضع الاستراتيجيات وتحشد الجهود وتقترح التسويات لمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار ورفاهية ورخاء المجتمعات الإنسانية. ويمثل «وقف المليار وجبة»، المبادرة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إنجازاً إماراتياً مبتكراً يشهد بإخلاص على نبل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة الجوع، وتوفير شبكة أمان غذائي للملايين حول العالم. ومع تشكيل مجلس أمناء للوقف بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يدخل أكبر مشروع وقفي لإطعام الطعام والعطاء في العالم، مرحلة جديدة تؤكد حرص الإمارات البالغ على تخفيف المعاناة البشرية حتى يصبح العالم مكاناً أفضل للعيش. فالأولوية دائماً في توجهات الدولة هي للفئات أقل حظاً والأولى بالرعاية والاهتمام والأكثر احتياجاً، خاصة الجوعى والمرضى والأطفال وكبار السن والنساء. من أجل هؤلاء توظف الإمارات خبراتها الكبيرة في العمل المؤسسي وفق مبادئ الاستدامة لوضع أفضل الآليات وأكثرها كفاءة وفعالية لضمان استمرار تدفق نهر الخير دون انقطاع. الإمارات بذلك تفتح أبواباً جديدة أمام الجميع للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي حقيقي ومستدام واسع النطاق بالعالم.

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