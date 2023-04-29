القادم أجمل

على الدوام، تمثل شؤون الوطن والمواطن ورفاهية المجتمع وازدهاره، محور اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. فالأولوية القصوى للقيادة الرشيدة هي ضمان استمرار مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، تنعم فيه الإمارات بمستويات أعلى من الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، في ظل استراتيجيات تستهدف مواصلة تَصدُّر الدولة المؤشرات التنافسية العالمية في شتى المجالات. لذلك عند كل لقاء يجمع سموهما، يستشرف أبناء الوطن مزيداً من النجاحات التي تلبي طموحات وأحلام الوطن والمواطنين، لأنها «لقاءات في الوطن ومن أجل الوطن». ويأتي لقاء أمس بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع منجزات تاريخية حققتها الإمارات على مختلف الصُعُد، خاصة في قطاع الفضاء، مع نجاح سلطان النيادي في السير بالفضاء، والاكتشافات العلمية الجديدة لـ«مسبار الأمل». جهود مكثفة ومقدرة واسعة النطاق، تبذلها الإمارات على الأرض وفي الفضاء لترسيخ مساهماتها العالمية لخدمة البشرية، تؤكد في مجملها أن «قادمنا الوطني أجمل وأفضل بإذن الله»، بجهود كوادرنا المواطنة، لتبقى رايتنا دوماً عالية خفاقة.