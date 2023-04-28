الفضاء.. إنجازات وطموح

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينجز مرحلة مهمة من مهمته، ليصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء، وليرسخ اسم الإمارات، عاشر دولة في العالم في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، بالتزامن مع كشف «مسبار الأمل» ملاحظات علمية جديدة حول كوكب «المريخ»، ضمن سلسلة إنجازات حققتها الإمارات في إطار برنامجها الطموح للفضاء خلال عشر سنوات من إطلاقه.

تحقيق النيادي المهمة التاريخية بالسير في الفضاء، ودفعة البيانات الجديدة لمسبار الأمل التي توفر فهماً أعمق للظواهر الطبيعية على الكوكب الأحمر، يتوجان جهود القيادة الرشيدة في تعزيز استراتيجية استكشاف الفضاء الإماراتية، ومشاركة دول العالم مسيرتها العلمية، ويدعمان أوجه اقتصاد المعرفة ضمن مسيرة التنمية الشاملة الهادفة إلى وضع الدولة بين مصاف الدول المتقدمة في مجال الفضاء، تحقيقاً لطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

سجل الإمارات في مجال الفضاء أضحى عنواناً لمشاريع نوعية مثل إعداد رواد الفضاء، وإرسال مهمات فضائية مثل «مسبار الأمل»، وإطلاق الأقمار الاصطناعية، وتشجيع قطاع اقتصاد الفضاء، وإجراء دراسات تقنية وفنية وصحية، كما يمهد الطريق أمام مهمات فضائية جديدة في المستقبل، تسهم في إيجاد حلول للتحديات، وتخدم الإنسانية.