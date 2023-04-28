السبت 29 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الفضاء.. إنجازات وطموح

الفضاء.. إنجازات وطموح
29 ابريل 2023 00:15

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينجز مرحلة مهمة من مهمته، ليصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء، وليرسخ اسم الإمارات، عاشر دولة في العالم في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، بالتزامن مع كشف «مسبار الأمل» ملاحظات علمية جديدة حول كوكب «المريخ»، ضمن سلسلة إنجازات حققتها الإمارات في إطار برنامجها الطموح للفضاء خلال عشر سنوات من إطلاقه.
تحقيق النيادي المهمة التاريخية بالسير في الفضاء، ودفعة البيانات الجديدة لمسبار الأمل التي توفر فهماً أعمق للظواهر الطبيعية على الكوكب الأحمر، يتوجان جهود القيادة الرشيدة في تعزيز استراتيجية استكشاف الفضاء الإماراتية، ومشاركة دول العالم مسيرتها العلمية، ويدعمان أوجه اقتصاد المعرفة ضمن مسيرة التنمية الشاملة الهادفة إلى وضع الدولة بين مصاف الدول المتقدمة في مجال الفضاء، تحقيقاً لطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. 
سجل الإمارات في مجال الفضاء أضحى عنواناً لمشاريع نوعية مثل إعداد رواد الفضاء، وإرسال مهمات فضائية مثل «مسبار الأمل»، وإطلاق الأقمار الاصطناعية، وتشجيع قطاع اقتصاد الفضاء، وإجراء دراسات تقنية وفنية وصحية، كما يمهد الطريق أمام مهمات فضائية جديدة في المستقبل، تسهم في إيجاد حلول للتحديات، وتخدم الإنسانية.

أخبار ذات صلة
فريق الوثبة يزور تركمانستان
الإمارات: الدبلوماسية العربية مهمة لإنهاء الأزمة السورية
الفضاء
الإمارات
محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء
رواد الفضاء
سلطان النيادي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
البابا يلتقي اللاجئين في المجر
عربي ودولي
البابا يلتقي اللاجئين في المجر
اليوم 13:40
أوكرانيا تقدم مذكرات احتجاج إلى بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تقدم مذكرات احتجاج إلى بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد الحبوب
اليوم 13:38
«ألعاب القوى» ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في «غرب آسيا»
الرياضي
«ألعاب القوى» ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في «غرب آسيا»
اليوم 13:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©