الفضاء.. صدارة وريادة

مشاريع طموحة، وإنجازات كبيرة حققتها الإمارات في مجال الفضاء، وضعت الدولة على خريطة الفضاء العالمية والعلمية، برؤية القيادة الرشيدة، وكفاءة أبنائها، ونهج يرتكز إلى التخطيط والتفكير الريادي، بما يدعم مسيرتها في توظيف اقتصاد المعرفة كأداة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة خدمة للأجيال المقبلة، ومساعدة للبشرية بالوصول إلى حلول للتحديات المستقبلية.

إنجازان إماراتيان في مجال الفضاء يساهمان في تعميق فهم المجتمع العلمي العالمي للعديد من الظواهر الفضائية، حيث تمكن «مسبار الأمل» من تسجيل سلسلة من البيانات الجديدة لقمر المريخ الأصغر «ديموس» يُكشف عنها لأول مرة، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الوطني لعملية هبوط «المستكشف راشد»، على سطح القمر مساء اليوم، ليبدأ مهمة علمية جديدة تضيف الكثير من البيانات حول الكوكب وتدعم المسيرة الإنسانية.

مشاريع الإمارات للفضاء مستمرة، محققة الريادة عالمياً، والصدارة عربياً، ضمن برنامجها المتكامل الذي تضمن إعداد وتدريب رواد فضاء وكوادر وطنية متخصصة، وإنشاء البنية التحتية والتشريعية لتشجيع اقتصاد الفضاء، ودعم الباحثين ومراكز الأبحاث المتخصصة، بما يرسخ الدولة مركزاً إقليمياً لأهم مشاريع الفضاء، ضمن رؤية مستقبلية، تقوم على تشجيع العلوم والمعرفة، وتعزز أوجه التنمية المستدامة.