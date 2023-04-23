«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»



معتصم عبدالله (دبي)



ينشد شباب الأهلي «المتصدر» برصيد «52 نقطة»، قطع خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» للموسم الثالث على التوالي، حينما يحل ضيفاً على الوصل «التاسع» بملعب الأخير في زعبيل، في أبرز مواجهات «الجولة 24»، التي تنطلق الاثنين بثلاث مباريات، تجمع أيضاً الشارقة «الوصيف» بـ48 نقطة أمام مضيفه اتحاد كلباء، فيما يستقبل العين «الرابع» بـ 44 نقطة ضيفه بني ياس «الأخير».

وتستكمل الجولة الثلاثاء بأربع مباريات، تتصدرها مواجهة الجزيرة «الثالث»، وله 47 نقطة، في ضيافة البطائح «العاشر»، فيما يستقبل الوحدة فريق خورفكان، ويلقي النصر ضيفه دبا، والظفرة أمام عجمان.

وتفصل «الفرسان» 5 نقاط عن حسم المنافسة على اللقب، مع بقاء ثلاث جولات على الختام، حيث يحتاج المتصدر إلى الوصول برصيده الحالي إلى 57 نقطة للتتويج، من دون النظر إلى نتائج المنافسين، حيث يلعب شباب الأهلي في مواجهة الوصل، بني ياس، وعجمان على التوالي.

في المقابل، يتمسك الشارقة «الوصيف» برصيد 48 نقطة، بحظوظه في المنافسة على اللقب، وملاحقة المتصدر، في مباراته أمام مضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز الـ 12 برصيد 22 نقطة، وشهدت الجولة الماضية فوزاً مهماً لـ «الملك» أمام العين 3-1، فيما تكبد «النمور» الخسارة الـ 11 أمام مضيفه عجمان 0-3 في الجولة ذاتها.

وعلى استاد خليفة بن زايد، تبدو الفرصة مواتية أمام العين للعودة السريعة إلى «سكة الانتصارات»، بعد التعثر في الجولة الماضية أمام الشارقة، حينما يستقبل ضيفه بني ياس «المتذيل» بـ 14 نقطة، وكان «الزعيم» تفوق في مباراة الدور الأول أمام «السماوي» بنتيجة 5-1 على ملعب الشامخة.

مباريات الاثنين



الوصل - شباب الأهلي 18:00

اتحاد كلباء - الشارقة 18:00

العين - بني ياس 18:00

مباريات الثلاثاء



الوحدة - خورفكان 18:00

البطائح - الجزيرة 18:00

النصر - دبا 18:00

الظفرة - عجمان 18:00

ترتيب الصدارة



شباب الأهلي «52 نقطة»

الشارقة «48 نقطة»

الجزيرة «47 نقطة»

العين «44 نقطة»