«عجمان الحكومية» تحتفل بفرق عمل «النسخة الثالثة»

عجمان (الاتحاد)



أقامت اللجنة المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، حفل تكريم لرؤساء وأعضاء ومتطوعي اللجان العاملة الذين شاركوا في تنظيم فعاليات الدورة في نسختها الثالثة، وذلك في قاعة «عجمان إكس»، بحضور راشد جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد العزيز عبد الله مدير الدورة.

واشتملت الدورة الرياضية التي أُقيمت بتنظيم دائرة الموارد البشرية بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي على 11 فعالية، هي كرة القدم وتوج بلقبها دائرة البلدية والتخطيط للمرة الثالثة على التوالي، وكرة قدم الصالات، والتي فاز بها الإدارة العامة للدفاع المدني، وبطولة الكرة الطائرة التي ظفر بها دائرة البلدية والتخطيط، إلى جانب فعاليات البادل تنس، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري للرجال، وبطولة الرماية، وبطولة الألعاب الشعبية، وبرنامج اللياقة البدنية للرجال، وبرنامج اللياقة البدنية للنساء، والمجلس الرمضاني للسيدات.

وشمل التكريم جميع اللجان وفرق العمل، وفي مقدمتها اللجنة العليا برئاسة عبد العزيز عبد الله مدير البطولة، وسالم خلفان سالم مدير بطولة كرة القدم، وسلطان داوود الرميثي مدير سباق الدراجات، وجمال الجناحي مدير سباق الجري، وحسين عباس مدير بطولة كرة قدم الصالات، وأمينة علي مشرفة برنامج اللياقة البدنية للسيدات، وأحمد حسن مدير اللجنة اللوجستية والمالية.

كما شمل التكريم جميع أعضاء اللجان العاملة والمتطوعين والأفراد الذين أسهموا في إنجاح البطولة، إلى جانب تكريم الرعاة والداعمين للدورة الرياضية، وتم تكريم اللجان والأعضاء المتميزين، حيث حصل محمد خلفان من لجنة كرة القدم والبادل تنس والألعاب الشعبية على جائزة أفضل عضو لجنة تنظيم، وفاز عادل البلوشي من اللجنة الإعلامية بجائزة أفضل تغطية إعلامية، ونال السيد عبد الكريم من اللجنة اللوجستية جائزة الجندي المجهول، ومانع السويدي جائزة أفضل متطوع، ولجنة كرة القدم جائزة أفضل لجنة تنظيم.

وأشاد راشد جبران السويدي رئيس اللجنة المنظمة، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان، مثنياً على الدور المتميز والجهود الكبيرة لجميع أعضاء اللجان العاملة والمتطوعين الذين عملوا بجد وإخلاص، وكانوا على قدر عالٍ من الكفاءة، ليسهموا بفعالية في ظهور البطولة بأفضل صورة.

وأكد أحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة، أن التطور اللافت للدورة الرياضية، ما كان له أن يحدث، لولا تضافر جهود المشاركين في تنظيم الحدث، وعمل الجميع مثل خلية نحل، مشيراً إلى أن زيادة عدد فعاليات البطولة خلق المزيد من الزخم والتنافسية، الأمر الذي بدا جلياً في الإقبال الواسع للمشاركين والتفاعل الكبير من الجمهور.

وقال عبد العزيز عبد الله مدير البطولة، إن النجاح الذي تحقق يحسب لكل الدوائر والمؤسسات الحكومية التي شاركت في الفعاليات، ويحسب أيضاً لأعضاء اللجان العاملة والمتطوعين الذين شاركوا في التنظيم وأثبتوا كفاءة عالية في العمل الجماعي مشيداً بالشركات الراعية للبطولة التي قدمت جهداً متميزاً، ولعبت دوراً بارزاً في نجاح البطولة.