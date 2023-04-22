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حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك

حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك
22 ابريل 2023 13:27

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم السبت، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني بهذه المناسبة المباركة، من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأعيان البلاد والقبائل، وممثلي الجاليات العربية والأجنبية.

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وأعرب المهنئون عن خالص التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الأمن والأمان والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

حضر الاستقبال، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
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