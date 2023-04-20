عيدكم مبارك

عيد الفطر السعيد، يهل علينا بفرحته وبهجته، ونحن ننعم في الإمارات بالرفاهية والأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة التي تمضي بنا في مسيرة التنمية المستدامة، وتحقق الإنجاز الحضاري تلو الآخر، وترسخ دور الدولة وسياستها عبر نشر مفاهيم العطاء والتسامح والتنمية، وتتكاتف مع الدول والشعوب في مجابهة التحديات الإنسانية، كما تعمل على تعزيز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

يطل علينا عيد الفطر ونحن في صدارة أوجه التنمية المتعددة، وماضون بقوة وثبات وتلاحم بين القيادة والشعب في مسيرتنا نحو الخمسين، رسالتنا تقوية الاتحاد، وتطوير مناطق الدولة كافة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، وتوفير أفضل حياة لشعب الاتحاد، وتحقيق الريادة والتفوق في جميع المجالات، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وتخفيف معاناة شعوب الأرض.

نملك المستقبل، بقيادة استثنائية غرست أنبل القيم والمبادئ في هذه الأرض الطيبة، وشعب متمسك بقيمه الأصيلة وانتمائه لوطنه وولائه لقيادته، وسياسات قائمة على الانفتاح والتسامح، وعمل دؤوب لا يتوقف، من أجل حياة أفضل للأجيال المقبلة، ولتبقى الإمارات واحة الأمان والرخاء والازدهار. وكل عام والجميع بألف خير.