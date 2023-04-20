الجمعة 21 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

عيدكم مبارك

عيدكم مبارك
21 ابريل 2023 00:01

عيد الفطر السعيد، يهل علينا بفرحته وبهجته، ونحن ننعم في الإمارات بالرفاهية والأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة التي تمضي بنا في مسيرة التنمية المستدامة، وتحقق الإنجاز الحضاري تلو الآخر، وترسخ دور الدولة وسياستها عبر نشر مفاهيم العطاء والتسامح والتنمية، وتتكاتف مع الدول والشعوب في مجابهة التحديات الإنسانية، كما تعمل على تعزيز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
يطل علينا عيد الفطر ونحن في صدارة أوجه التنمية المتعددة، وماضون بقوة وثبات وتلاحم بين القيادة والشعب في مسيرتنا نحو الخمسين، رسالتنا تقوية الاتحاد، وتطوير مناطق الدولة كافة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، وتوفير أفضل حياة لشعب الاتحاد، وتحقيق الريادة والتفوق في جميع المجالات، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وتخفيف معاناة شعوب الأرض.
نملك المستقبل، بقيادة استثنائية غرست أنبل القيم والمبادئ في هذه الأرض الطيبة، وشعب متمسك بقيمه الأصيلة وانتمائه لوطنه وولائه لقيادته، وسياسات قائمة على الانفتاح والتسامح، وعمل دؤوب لا يتوقف، من أجل حياة أفضل للأجيال المقبلة، ولتبقى الإمارات واحة الأمان والرخاء والازدهار. وكل عام والجميع بألف خير.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
عيد الفطر
الإمارات
عيد الفطر المبارك
عيد الفطر السعيد
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر
اليوم 13:54
باراتيتشي يستقيل بعد خسارة «استئناف الحظر»
الرياضي
باراتيتشي يستقيل بعد خسارة «استئناف الحظر»
اليوم 13:40
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
الرياضي
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
اليوم 12:30
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
الإمارات
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
اليوم 12:20
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
الرياضي
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
اليوم 12:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©