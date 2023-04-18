مليار و75 مليون درهم، حصيلة حملة «وقف المليار وجبة»، قبيل نهاية شهر رمضان الكريم، محققة الهدف بأن تكون أكبر صندوق وقفي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وقدم له دعماً بأصول عقارية ومبالغ نقدية قيمتها 250 مليون درهم، لتوفير شبكة أمان غذائي مستدام للفئات الأقل حظاً.

تجاوب مجتمع الإمارات الواسع مع الحملة، بمؤسساته وشركاته في القطاعين العام والخاص وأفراده، يعكس قيم العطاء الراسخة في المجتمع، وتلاحم القيادة الرشيدة والشعب في تعزيز منظومة العطاء الإماراتية وتقديم أوجه الخير لكل المحتاجين في العالم، كما يحقق هدف الإمارات في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه، بما يعزز مكانتها في صدارة العمل الإنساني والتنموي إقليمياً ودولياً.

استدامة العطاء، عنوان للمبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها الإمارات عبر مختلف هيئاتها الإنسانية والخيرية، بهدف إحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من البشر، سواء من خلال إقامة المشاريع التنموية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، أو من خلال حرصها على مد المجتمعات الأقل حظاً بالغذاء وتقديم العون والإغاثة للمحتاجين، فالعطاء في الدولة إرث متأصل، ونهج، ورسالة من أجل مستقبل أفضل للإنسانية.