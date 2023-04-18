الأربعاء 19 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

استدامة العطاء

استدامة العطاء
19 ابريل 2023 00:15

مليار و75 مليون درهم، حصيلة حملة «وقف المليار وجبة»، قبيل نهاية شهر رمضان الكريم، محققة الهدف بأن تكون أكبر صندوق وقفي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وقدم له دعماً بأصول عقارية ومبالغ نقدية قيمتها 250 مليون درهم، لتوفير شبكة أمان غذائي مستدام للفئات الأقل حظاً.
تجاوب مجتمع الإمارات الواسع مع الحملة، بمؤسساته وشركاته في القطاعين العام والخاص وأفراده، يعكس قيم العطاء الراسخة في المجتمع، وتلاحم القيادة الرشيدة والشعب في تعزيز منظومة العطاء الإماراتية وتقديم أوجه الخير لكل المحتاجين في العالم، كما يحقق هدف الإمارات في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه، بما يعزز مكانتها في صدارة العمل الإنساني والتنموي إقليمياً ودولياً.
استدامة العطاء، عنوان للمبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها الإمارات عبر مختلف هيئاتها الإنسانية والخيرية، بهدف إحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من البشر، سواء من خلال إقامة المشاريع التنموية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، أو من خلال حرصها على مد المجتمعات الأقل حظاً بالغذاء وتقديم العون والإغاثة للمحتاجين، فالعطاء في الدولة إرث متأصل، ونهج، ورسالة من أجل مستقبل أفضل للإنسانية.

أخبار ذات صلة
«صحة» تنظم فعاليات توعوية وتثقيفية
وسط أجواء إيمانية زوار المسجد النبوي يحيون ليلة 28 من رمضان
الإمارات
وقف المليار وجبة
رمضان
محمد بن راشد
دبي
آخر الأخبار
اتحاد الكرة يبحث ترتيبات «النهائي الأغلى»
الرياضي
اتحاد الكرة يبحث ترتيبات «النهائي الأغلى»
اليوم 13:54
الريال «كلين شيت» في الأبطال
الرياضي
الريال «كلين شيت» في الأبطال
اليوم 13:39
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
الرياضي
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
اليوم 13:30
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
الإمارات
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
اليوم 13:10
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
الرياضي
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©