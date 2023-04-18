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وزير الدفاع الروسي: الشراكة مع الصين تحقق «الاستقرار» العالمي

وزير الدفاع الصيني خلال استقباله في موسكو
18 ابريل 2023 15:27

ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أبلغ نظيره الصيني، اليوم الثلاثاء، أن التعاون العسكري بين بلديهما قوة تحقق «الاستقرار» في العالم، ويساهم في الحد من احتمال نشوب صراع.

ويزور وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو موسكو حالياً، إذ تتطلع الدولتان إلى تعزيز تعاونهما العسكري.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شويجو قوله للوزير الصيني اليوم: «تنسيق جهودنا على الساحة الدولية له تأثير يحقق استقرار الوضع العالمي ويساعد على الحد من احتمالات نشوب صراع».

والتقى لي مع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأحد.

وقال شويجو: إن من المهم أن ينسق البلدان جهودهما على الساحة العالمية، وعبر عن ثقته في أنه سيجري التوسع في برنامج للتدريبات العسكرية المشتركة.

 

 

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