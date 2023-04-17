الحوار الحل

لا يوجد بديل أمام السودان إلا الحوار، والتجاوب مع الدعوات العربية والدولية والمحاولات المبذولة لوقف إطلاق النار فوراً، وضمان حماية المدنيين، للحيلولة دون التصعيد، وتفادي المزيد من التعقيد، وإمكانية الانزلاق إلى ظروف أصعب تنعكس بآثارها السلبية على استقرار وأمن الشعب السوداني الشقيق.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يدعو إلى إعلاء المصلحة العليا للسودان، خلال مباحثات هاتفية مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي حول الأحداث الجارية في السودان، انطلاقاً من موقف الإمارات الدائم والثابت في دعم الشعب السوداني الشقيق للعودة إلى المسار السياسي، بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال السودان وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعاته في البناء والتنمية والازدهار.

العالم يأمل خلال الأيام المقبلة إطلاق محادثات جادة بين الأطراف المعنية، من أجل مساعدة السودان وشعبه على تخطي الأزمة، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، ذلك أن الاقتتال لا يصنع الحلول المستدامة، والحروب لا تجلب إلا المآسي، وتفاقم خطورة الأوضاع المعيشية والإنسانية، وتؤثر على حياة ملايين السودانيين، على أن الحوار يبقى الخيار الوحيد لتفادي هذه المآلات، ويدفع باتجاه المسارات السلمية الكفيلة بحفظ أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.