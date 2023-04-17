الثلاثاء 18 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الحوار الحل

الحوار الحل
18 ابريل 2023 00:01

لا يوجد بديل أمام السودان إلا الحوار، والتجاوب مع الدعوات العربية والدولية والمحاولات المبذولة لوقف إطلاق النار فوراً، وضمان حماية المدنيين، للحيلولة دون التصعيد، وتفادي المزيد من التعقيد، وإمكانية الانزلاق إلى ظروف أصعب تنعكس بآثارها السلبية على استقرار وأمن الشعب السوداني الشقيق.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يدعو إلى إعلاء المصلحة العليا للسودان، خلال مباحثات هاتفية مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي حول الأحداث الجارية في السودان، انطلاقاً من موقف الإمارات الدائم والثابت في دعم الشعب السوداني الشقيق للعودة إلى المسار السياسي، بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال السودان وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعاته في البناء والتنمية والازدهار.
العالم يأمل خلال الأيام المقبلة إطلاق محادثات جادة بين الأطراف المعنية، من أجل مساعدة السودان وشعبه على تخطي الأزمة، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، ذلك أن الاقتتال لا يصنع الحلول المستدامة، والحروب لا تجلب إلا المآسي، وتفاقم خطورة الأوضاع المعيشية والإنسانية، وتؤثر على حياة ملايين السودانيين، على أن الحوار يبقى الخيار الوحيد لتفادي هذه المآلات، ويدفع باتجاه المسارات السلمية الكفيلة بحفظ أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

أخبار ذات صلة
الإمارات: الإفراج عن الأسرى والمختطفين في اليمن بارقة أمل
قرقاش: لا بديل عن الحوار للحل السياسي في السودان
السودان
أزمة السودان
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: الإفراج عن الأسرى والمختطفين في اليمن بارقة أمل
اليوم 03:12
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: لا بديل عن الحوار للحل السياسي في السودان
اليوم 03:12
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن: لا خطط لإجلاء الأميركيين من السودان
اليوم 03:12
خلال تحميل ناقلة بالحبوب في ميناء أوديسا على البحر الأسود (ا ف ب)
عربي ودولي
أوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مهدد بالتوقف
اليوم 03:12
دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا (من المصدر)
عربي ودولي
مصدر عسكري لـ«الاتحاد»: الجيش الليبي يدرس إغلاق الحدود مع السودان
اليوم 03:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©