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شركاء في التنمية

شركاء في التنمية
16 ابريل 2023 00:15

مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تفتح الباب أمام المزيد من التعاون القائم على مدى نحو 49 عاماً لدفع مسيرة التنمية الشاملة، من خلال رفع وتيرة التبادل التجاري والمعرفي والثقافي، وتأكيد حرص الجانبين على التكاتف في مواجهة التحديات العالمية، والعمل معاً على تعزيز فرص إحلال الاستقرار والسلام في العالم.
الإمارات والبرازيل تلتقيان في سعيهما لتسريع الخطوات نحو حماية المناخ، وتطلعهما إلى بناء موقف جماعي دولي في التعامل مع هذا التحدي الإنساني في مؤتمر «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الحالي، لتخفيض نسبة الانبعاثات في العالم، إلى جانب التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وغيرها من أوجه التعاون التي تتماشى مع جهود تحقيق التنمية المستدامة.
عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والبرازيل توج بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 32.1% خلال العام الماضي، فيما وصل إلى 111 مليار درهم في 10 سنوات، وهو مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، في ظل حرص قيادتي البلدين على توثيق أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة، كما يعكس نهج الإمارات في تمتين جسور التعاون، وإبرام الشراكات مع دول العالم، وتعزيز حضورها الاقتصادي في مختلف القارات.

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