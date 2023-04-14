جهود أممية لدعم السلام في اليمن، أثمرت ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في خطوة تؤكد أهمية الحوار في التوصل إلى نتائج إيجابية، وتمهد الطريق نحو بناء الثقة لإنهاء النزاع الدائر منذ تسع سنوات جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية، وتفتح الباب أمام التوصل إلى هدنة دائمة تقود إلى حل سياسي شامل يتوج بالسلام.

ترحيب عربي ودولي بانطلاق عملية تبادل الأسرى بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبث الأمل في إمكانية مواصلة الحوار للإفراج عن جميع المحتجزين، وأن تنعكس مثل هذه الخطوة على الجهود الجارية للدفع بحل سياسي شامل، خاصة في ظل تراجع حدة المواجهات مؤخراً، واستمرار تنفيذ عدد من إجراءات بناء الثقة من جانب الحكومة اليمنية.

خلال الأيام المقبلة، ينبغي التركيز على تكثيف الجهود للوصول إلى اتفاق دائم لوقف الأعمال العدائية والشروع في مفاوضات سياسية شاملة بين الأطراف اليمنية، وعلى جماعة الحوثي الاستجابة لمتطلبات السلام والتجاوب جدياً مع المقترحات المطروحة لإنهاء الصراع، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني، ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار في اليمن والمنطقة بأكملها.