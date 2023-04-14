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«السيتي» يخطط لصيد «الثعالب» بـ «القوة العاشرة»

«السيتي» يخطط لصيد «الثعالب» بـ «القوة العاشرة»
14 ابريل 2023 12:14

 
مانشستر (أ ف ب)

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يسعى مانشستر سيتي «حامل اللقب» إلى متابعة ضغطه على أرسنال المتصدر، من خلال حصد فوزه العاشر توالياً في مختلف المسابقات، عندما يستقبل ليستر سيتي وصيف القاع يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وفي حال فوز رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا على ملعب «الاتحاد»، يتقلص الفارق بينهم وبين أرسنال إلى 3 نقاط، بانتظار زيارة الأخير لملعب جاره وستهام يونايتد يوم الأحد.
كما تشكّل المباراتان عاملاً حاسماً لفريقي ليستر وستهام في صراع البقاء حيث لا تفصل بين صاحبي المركزين الرابع عشر والتاسع عشر سوى 5 نقاط.
على الورق، تبدو مهمة السيتي المنتشي بفوزه الكبير على بايرن ميونيخ الألماني 3-صفر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سهلة نظراً لفارق المستوى بين الفريقين.
ويخوض ليستر امتحانه الصعب مع مدربه الجديد دين سميث الذي حلّ بدلاً من الأيرلندي الشمالي برندن رودجرز ويشرف على فريق «الثعالب» للمرة الأولى بعد سلسلة من 9 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، حيث تراجع إلى القسم الثاني من «البريميرليج».
بخلاف ليستر، يعيش السيتي حقبة ذهبية بفوزه بمبارياته التسع الأخيرة وتسجيله 34 هدفاً خلال هذه السلسلة، بما فيها الفوز الكاسح على عملاق بافاريا.
وعلى الرغم من فارق النقاط الست مع أرسنال، إلا أن «السيتي» يتحكم بسباق الفوز باللقب كونه خاض مباراة أقل من «المدفعجية» الذي يستضيفه في «المرحلة 33» يوم 26 أبريل الحالي في لقاء قمة يحدد مصير هوية الفائز بالبطولة.
ويعتمد «السيتي» على سلاحه الفتاك المهاجم العملاق النرويجي إرلينغ هالاند الذي سجل أمام البايرن هدفه الـ45 هذا الموسم في مختلف المسابقات، منها 30 في 27 مباراة في الدوري، حيث تنتظره المزيد من الأرقام القياسية في لقاء السبت.
ويحتاج هالاند إلى هدفين فقط من أجل معادلة الرقم القياسي للهداف المصري محمد صلاح في «البريميرليج»، عندما سجل 32 هدفاً في 38 مباراة موسم 2017-2018.
من ناحيته، قاوم أرسنال الساعي للقب أول منذ عام 2004 ضغط السيتي بتحقيقه بدوره انتصارات متتالية قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليفربول 2-2 في المرحلة الماضية، ما شرّع باب المنافسة على مصراعيه.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
أرسنال
وستهام
إيرلينج هالاند
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