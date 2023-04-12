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استقرار وتنمية

استقرار وتنمية
13 ابريل 2023 00:01

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مباحثات في القاهرة، يؤكدان متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما يربطهما من أواصر محبة وثقة واحترام متبادل، وما تمثله شراكة البلدين من أنموذج للعلاقات بين الأشقاء ممتد لأكثر من 5 عقود، أثمر عن نتائج إيجابية في جميع المجالات، وحقق المنافع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
مباحثات إماراتية مصرية، تعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية التاريخية، وتجسد سعيهما الدائم لدفع أوجه التنمية الشاملة، بما يحقق تطلعات الشعبين إلى التقدم والازدهار، كما تؤكد المباحثات وحدة رؤى البلدين اللذين يعتبران عنصر استقرار إقليمي، في تعزيز الأمن والسلام، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومواجهة التحديات المشتركة لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة والعالم.
مواقف إماراتية داعمة لمصر وشعبها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعقود من وحدة المصير والبناء والنهضة، ومضاعفة الجهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالاتها، حتى صياغة الشراكة التكاملية الشاملة، تؤكد الأسس الراسخة التي تقوم عليها علاقة البلدين من أخوة وصداقة ومحبة، والتوافق على أهمية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والمتنوعة في تعزيز مسيرة العمل التنموي، والعمل من أجل المشتركات الإنسانية.

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