زايد.. عطاء يزهر

اسم «زايد» يزين ساحات العمل الإنساني والتنموي في مناطق شتى من العالم.. اسم لطالما كان وما زال مرادفاً للإنسانية والعطاء والتسامح.. اسم غرس المحبة والإحسان في بقاع الأرض دون أن يميز بين دين أو لغة أو جنسية، ليزهر إرثاً خالداً بين الشعوب التي تشارك الإمارات احتفاءها بذكرى زايد الخير، وتستذكر أياديه البيضاء ونموذجه المتفرد في الإحسان للبشر أينما كانوا.

العطاء والتسامح والإنسانية، قيم تأسست عليها الدولة، وزرعها زايد المؤسس في نفوس شعبه، وأضحت نهجاً راسخاً عززته الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجعلته مرتكزاً في مسيرتها للخمسين، وجزءاً لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، ترسيخاً لريادتها في العمل الإنساني العالمي منذ عهد زايد.

يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة يستذكر فيها الإماراتيون والعالم ذكرى القائد الإنسان، ويستلهمون من سيرته العطرة أرقى قيم الإنسانية، وينظرون بعزة وفخر للدور الذي تقوم به الإمارات في مجال العمل الإنساني، وفاءً لمبادئ أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتجسيداً لرسالة سامية تحملها الإمارات لإغاثة الملهوف، ومساندة المحتاجين، وتعزيز التنمية من أجل الخير والسلام للشعوب.