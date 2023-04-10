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خالد بن محمد بن زايد: ستبقى سيرة زايد الخير نبراساً ينير درب أجيال الحاضر والمستقبل

خالد بن محمد بن زايد: ستبقى سيرة زايد الخير نبراساً ينير درب أجيال الحاضر والمستقبل
11 ابريل 2023 00:33

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 من شهر رمضان الفضيل من كل عام، ذكرى ستبقى خالدة في وجدان الشعب الإماراتي وقلوب شعوب العالم، ومحطة وطنية نستذكر فيها قيم العطاء والبذل التي رسخها قدوة الإنسانية وباني نهضة العمل الخيري، مؤكداً أن سيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ستبقى نبراساً ينير درب أجيال الحاضر والمستقبل.

وقال سموّه في كلمة، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، نحتفي اليوم بإرث زايد العطاء لنواصل الاقتداء بنهج قيم التكافل والتآخي والتآزر التي غرس الوالد المؤسس بذورها في نفوس أبناء وطنه لتعم أيادي الإمارات البيضاء مشارق الأرض ومغاربها لتنشر الخير والمحبة بين شعوب العالم.

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وأضاف سموّه: «ستظل أرض الإمارات منبعاً لا ينضب يفيض عطاءً وكرماً في خدمة القيم الإنسانية النبيلة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لتواصل الدولة، قيادةً وحكومةً وشعباً، نهج زايد العطاء ومسيرة نشر قيم التعاون الإنساني في العالم».

المصدر: وام
أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
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