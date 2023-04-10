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ماسك يكشف عن موعد جديد لإطلاق الصاروخ «ستارشيب»

تعبيرية
10 ابريل 2023 21:32

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إن تجربة إطلاق الصاروخ ستارشيب سوبر هيفي التابع للشركة ستُجرى على الأرجح في وقت لاحق من الشهر الجاري وليس هذا الأسبوع.

وتعتبر سبيس إكس الصاروخ ستارشيب نظام نقل يمكن معاودة استخدامه بالكامل لنقل رواد فضاء وبضائع إلى مدار الأرض والقمر والمريخ وغير ذلك.

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ من منشأة ستاربيز التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس في أول إطلاق للشركة لصاروخ من منظومة ستارشيب مجمعة أجزاؤه بالكامل ويبلغ ارتفاعه 120 متراً.

وكتب ماسك على «تويتر»: «إطلاق ستارشيب يتجه لأنه يكون قرب نهاية الأسبوع الثالث من أبريل»، وذلك بعد يوم من إعلانه أن الشركة جاهزة للإطلاق و«في انتظار موافقة الجهات التنظيمية».

 

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المصدر: وكالات
شركة سبيس إكس
إيلون ماسك
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