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فخر وتقدير

فخر وتقدير
10 ابريل 2023 00:15

بكل الفخر والتقدير، يستذكر أبناء الإمارات وشعوب المنطقة والعالم، في 19 رمضان من كل عام، مآثر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بمناسبة «يوم العمل الإنساني». فالإرث الغني لمسيرة أيقونة العطاء الخالدة ذكراه، رسخ قواعد العمل الإنساني ومكانة الإمارات في العالم دولة رائدة في العمل التطوعي، تتقدم الصفوف لمد يد العون والمساعدة للمجتمعات الإنسانية في وقت الكوارث والأزمات. نموذج باهر في العمل الخيري أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان برؤيته الثاقبة على مر السنين، وسارت على نهجه القيادة الحكيمة، لتصبح الإمارات بقيمها السامية ومبادراتها النبيلة مصدر إلهام وطاقة أمل للإنسان في مواجهة التحديات. فهذه هي رسالتها الحضارية التي تتجسد على مدار العام في كل بقاع العالم، بتسيير جسور جوية لا تنقطع لإغاثة المنكوبين، ودعم الملهوفين، ومساعدة المحتاجين، لتخفيف وطأة المعاناة البشرية، دون النظر لأي اعتبارات دينية أو عرقية أو طائفية، حتى أصبحت الدولة عنواناً حقيقياً لـ«الأخوة الإنسانية»، في أروع تجلياتها، بشهادة القاصي والداني. وبتوجيهات القيادة الرشيدة، يتواصل العطاء لتبقى أيادي الإمارات البيضاء ممدودة بالخير والنماء في مسيرتها الزاهرة للخمسين الجديدة، التزاماً بمبادئها الأصيلة. لذلك سيبقى «يوم العمل الإنساني» دوماً ذكرى خالدة للسيرة العطرة يتجدد معها العهد والولاء باستمرار رسالتنا الإنسانية.

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