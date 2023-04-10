«المداورة».. نتيجة عكسية في مستوى «الإمبراطور»!

مراد المصري (دبي)

جاءت «المداورة» بين اللاعبين، التي قام بها الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل، بنتيجة عكسية بعد الخسارة أمام عجمان 2-4 في الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، وتحديداً في خط الدفاع مع استقبال «الإمبراطور» أربعة أهداف في مباراة واحدة بالدوري للمرة الأولى هذا الموسم، ليتعرض للخسارة الثانية على التوالي مما جعل طموحاته بالمنافسة على اللقب تتبخر منطقياً رغم أن الحسابات ما زالت قائمة.

وسبق أن اشتكى بيتزي بعد الخسارة أمام الجزيرة من غياب البدلاء القادرين على صنع الفارق، وهو ما انعكس على حالة الفريق أمام «البرتقالي» بعد القيام بتغييرات على التشكيلة الأساسية.

وكان واضحاً أن الوصل يفكر بمواجهة العين يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وهي المسابقة التي يطمح للتتويج بها، ويدرك جيداً أن تجاوز «الزعيم» هي الطريقة الوحيدة لمحاولة العودة إلى منصات التتويج بعد طول غياب.