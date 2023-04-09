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تيتيباس يستمتع بـ «موسم الرمال»

تيتيباس يستمتع بـ «موسم الرمال»
9 ابريل 2023 11:30

 
باريس (رويترز) 

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قال اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الثالث عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، إنه يستمتع بالعودة إلى موسم الملاعب الرملية الأوروبية، حيث يسعى للفوز بلقب مونت كارلو للأساتذة للمرة الثالثة على التوالي، استعداداً لبطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق الشهر المقبل.
وبعد خسارته في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في يناير الماضي، ودع اللاعب «24 عاماً» بطولتي روتردام وإنديان ويلز مبكراً، قبل أن يتعثر في الدور الرابع ببطولة ميامي.
ويعود تيتيباس، وصيف بطل فرنسا المفتوحة 2021، إلى الملاعب الرملية، على أمل تحقيق أول ألقابه هذا الموسم في مونت كارلو، حيث هزم أندريه روبليف وأليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا في نهائي النسختين الماضيتين من البطولة.
وأبلغ تيتيباس، المقيم في مونت كارلو، الصحفيين: تسعدني العودة إلى جولة الملاعب الرملية، إنها واحدة من أروع فترات العام، بداية موسم الملاعب الرملية في مونت كارلو، وهو مكاني المفضل في العالم.
وقال: أتطلع إلى الفوز باللقب الثالث على التوالي، لكنني لن أفكر كثيراً في الأمر، أشعر بالانتعاش لبدء اللعب على الملاعب الرملية مجدداً.
وأضاف: أظهر شعب مونت كارلو حبه ودعمه وكذا الحال بالنسبة للجماهير الإيطالية والفرنسية، وأيضاً الجالية اليونانية، أعرف أغلبهم أنها البطولة التي تقام في موطني. 

التنس
اليونان
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فرنسا
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ستيافنوس تيتيباس
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