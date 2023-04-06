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بوابة التجارة

بوابة التجارة
7 ابريل 2023 00:01

الإمارات تؤكد تنافسية اقتصادها بتصدرها المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية في 2022، محققة نمواً بنسبة 41%، كما أكد تقرير منظمة التجارة العالمية الذي أشار إلى مساهمة الدولة بـ 2.4% من صادرات العالم السلعية، وهي أرقام تعزز ثقة العالم بالاقتصاد الوطني، وتؤكد قوته ومرونته في مواجهة التغيرات والتحديات، وتدعم مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً.
الإمارات تعزز موقعها على خريطة التجارة الدولية، وترفع من مستوى تنافسية قطاعاتها، وتبرز كبوابة للتجارة في المنطقة، ومقر للشركات العالمية والمستثمرين والمبتكرين والرواد، بما يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ببناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية مبنية على المعرفة والابتكار خلال مسيرة الخمسين، ويؤكد نجاح النهج الحكومي بوضع الحلول الاستباقية لاحتواء أي تغييرات دولية يمكن أن تنعكس على الاقتصاد والتجارة عالمياً.
إنجاز إماراتي كبير، رغم تباطؤ حجم التجارة عالمياً، يؤكد ثبات خطى الإمارات في مسيرتها التنموية المستدامة، ويعكس نجاحها في تحصين اقتصادها، عبر إطلاق حزمة من المشاريع الاقتصادية الكبرى، واتباع سياسات حكومية تحفز التجارة والاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب، واحتضان الشركات الناشئة، وإبرام شراكات اقتصادية مع دول العالم، في إطار خطوات ترمي إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام.

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