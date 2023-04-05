«الضربة القاضية» تواجه «عناد الريمونتادا»!



عمرو عبيد (القاهرة)



يحظى «الكلاسيكو» باهتمام كبير كعادته، من جانب أغلب الصحف العالمية، الإيطالية والبرتغالية وحتى الإنجليزية، التي أوردت بعض الأخبار العامة عن مواجهة برشلونة وريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس الملك في إسبانيا، لكن تبقى «المعركة النارية» مختلفة فوق أغلفة الصحافة الإسبانية، حيث تبادل الجانبان، الكتالوني والمدريدي، العناوين المشتعلة انتظاراً لما ستسفر عنه مواجهة الليلة الحاسمة في موسم إسباني مختلف تماماً.

وحثّت «موندو ديبورتيفو» فريقها، برشلونة، على توجيه «ضربة قاضية» لغريمه ريال مدريد في «الكلاسيكو» هذه الليلة، وقالت إن «البارسا» يستطيع اليوم أن يطيح «الملكي» خارج آخر بطولة محلية يمكنه الفوز بها هذا الموسم، خاصة عقب فوز برشلونة في الذهاب بهدف دون رد، بينما أشارت إلى أن «الميرنجي» سيُقاتل من أجل الفوز بأي ثمن، لحرمان تشافي من تحقيق أول «ثنائية» مع «البلوجرانا».

وبالطبع غلب «حلم الريمونتادا» على صحيفة آس التي أكدت أن الريال يُعاند بقوة قبل لقاء الليلة ويُصر على تحقيق العودة، والفوز على برشلونة في عقر داره، ونقلت تصريحات المدرب أنشيلوتي التي قال فيها إن الدور على «الملكي» في تحقيق الفوز الآن، بينما خرجت تعليقات تشافي هادئة ليُصدّر الضغط على منافسه بقوله إن «الريال» لا يزال القادر على التأهل.

وبينما وصفت «ماركا» المباراة بأنها «نهائي»، وليس نصف نهائي، لاسيما المواجهة الخاصة النارية التي تجمع ليفاندوفسيكي وبنزيمة، كبيري هدافي الكرة الإسبانية هذا الموسم، كتبت «سبورت» أن المواجهة ليست مجرد مباراة في بطولة الكأس، بل هي أكبر وأعمق من ذلك بكثير، لأن برشلونة يريد بلوغ نهائي الكأس، ليؤكد أن كرة القدم الإسبانية تستعد لـ«مرحلة جديدة» تشهد عودة «البارسا» القوي، كما أقر تشافي أن فريقه ونجومه «متعطشون» للبطولات، وأن «قضية نيجريرا» لا تؤثر أبداً على غرفة الملابس!

وبعيداً عن «الكلاسيكو» المرتقب، اهتمت جميع الصحف الإنجليزية بالتعادل السلبي الذي وقع بين تشيلسي وليفربول في المباراة المؤجلة بينهما، ورأت «ذا تايمز» أن الأمر لم يختلف كثيراً بالنسبة لـ«البلوز»، الذي غاب عنه مدربه المُقال، بوتر، مثلما غابت عنه الأهداف أيضاً ليلة أمس، واهتمت بأخبار الاتصالات التي تمت بين مسؤولي تشيلسي والمدربين، ناجلسمان وإنريكي، في إطار إعداد التقارير والتحليلات الخاصة بالـ4 مرشحين لقيادة الفريق في أقرب وقت.

وبدورها قالت ميرور إن التعادل السلبي كشف حاجة «البلوز» لمهاجم هدّاف قوي، وهو ما دفع ثمنه الفريق في تلك المباراة أمام ليفربول، الذي كان في حالة «غير جيدة» هو الآخر حسب وصف الصحيفة، بينما تناولت باهتمام تصريحات الهولندي تن هاج التحذيرية التي أطلقها في وجوه لاعبي مانشستر يونايتد، بضرورة وجود رغبة الفوز لديهم دائماً وإلا فإن الرحيل سيكون الثمن!

وفي إيطاليا، كتبت لاجازيتا عن «المعركة المُحيّرة» التي دارت بين يوفنتوس وإنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي الكأس المحلية، حيث انتهت بتعادل قاتل وشجار هائل، خلّف وراءه 3 حالات طرد، بينها صاحب الهدف الأخير، لوكاكو، الذي استفزت إشارته جماهير ولاعبي «السيدة العجوز» لتشتعل الأحداث، وعلى جانب آخر، تصدرت صورة الأسطوري كريستيانو رونالدو أغلفة الصحف البرتغالية، حيث كتبت أوجوجو عن الفوز الساحق وثنائية الدون الأخيرة في الدوري السعودي، كما أبدت ريكورد انبهارها برونالدو الذي بلغ 11 هدفاً مع النصر في الدوري.