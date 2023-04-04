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زلزال عنيف يضرب قبالة سواحل الفلبين

دمار خلفه زلزال في الفلبين (أرشيفية)
4 ابريل 2023 18:33

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة السواحل الشرقية للفلبين ليل الثلاثاء، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما حذّرت السلطات المحليّة السكّان من أضرار محتملة ومخاطر حصول هزّات ارتدادية.

وقالت «الهيئة» إنّ الزلزال وقع قرابة الساعة التاسعة ليلاً (13:00 ت غ) على بُعد حوالي 120 كلم من جزيرة كاتادوان، قبالة ساحل لوزون، الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل.

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المصدر: وكالات
الفلبين
زلزال
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